Лавров обсудил с главой МИД Кувейта эскалацию в Персидском заливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с кувейтским коллегой Джабером ас-Сабахом эскалацию напряжённости в зоне Персидского залива. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи в Нью-Йорке.

Переговоры состоялись на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны сверили позиции по ключевым вопросам международной и региональной повестки. Отдельное внимание министры уделили дальнейшему развитию российско-кувейтских отношений.

Москва и Эль-Кувейт подтвердили настрой на укрепление традиционно дружественных связей. Стороны также договорились поддерживать плотную координацию на площадке ООН.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Лаврова с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Йорке. Центральной темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана. Министры обменялись мнениями по региональной и международной повестке, уделив особое внимание кризису на Ближнем Востоке.