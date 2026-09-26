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Опубликовано 25 сентября, 22:58

Лавров обсудил с главой МИД Кувейта эскалацию в Персидском заливе

Обложка © МИД РФ

Обложка © МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с кувейтским коллегой Джабером ас-Сабахом эскалацию напряжённости в зоне Персидского залива. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи в Нью-Йорке.

Переговоры состоялись на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны сверили позиции по ключевым вопросам международной и региональной повестки. Отдельное внимание министры уделили дальнейшему развитию российско-кувейтских отношений.

Москва и Эль-Кувейт подтвердили настрой на укрепление традиционно дружественных связей. Стороны также договорились поддерживать плотную координацию на площадке ООН.

Лавров обсудил с Гутерришем реформу ООН и события в Буче
Лавров обсудил с Гутерришем реформу ООН и события в Буче

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Лаврова с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Йорке. Центральной темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана. Министры обменялись мнениями по региональной и международной повестке, уделив особое внимание кризису на Ближнем Востоке.

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Виталий Приходько
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