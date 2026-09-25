Лавров обсудил с Гутерришем реформу ООН и события в Буче

Реформу ООН и события в Буче обсудил глава МИД РФ Сергей Лавров с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем. Встреча прошла в Нью-Йорке в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Лавров акцентировал важность выверенного реформирования ООН в целях её адаптации к реалиям многополярного миропорядка», — сообщили в МИД России.

Лавров и Гутерриш также обсудили работу ООН и итоги пребывания португальца на посту генерального секретаря организации.

Глава российского МИД передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Его подготовил Международный общественный трибунал.

Лавров потребовал, чтобы Секретариат ООН подробно изучил изложенные в документе факты, которые указывают на инсценировку событий Киевом и его натовскими спонсорами.