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Регион
Опубликовано 25 сентября, 01:30

Лавров обсудил с Гутерришем реформу ООН и события в Буче

Сергей Лавров и Антониу Гутерреш. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров и Антониу Гутерреш. Обложка © Telegram / МИД России

Реформу ООН и события в Буче обсудил глава МИД РФ Сергей Лавров с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем. Встреча прошла в Нью-Йорке в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Лавров акцентировал важность выверенного реформирования ООН в целях её адаптации к реалиям многополярного миропорядка»,сообщили в МИД России.

Лавров и Гутерриш также обсудили работу ООН и итоги пребывания португальца на посту генерального секретаря организации.

Глава российского МИД передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Его подготовил Международный общественный трибунал.

Лавров потребовал, чтобы Секретариат ООН подробно изучил изложенные в документе факты, которые указывают на инсценировку событий Киевом и его натовскими спонсорами.

Генсек ООН путается «в показаниях» по Буче, заявил Лавров
Генсек ООН путается «в показаниях» по Буче, заявил Лавров

Напомним, во время выступления в ООН Сергей Лавров заявил об избирательном подходе организации к вопросам Донбасса, Крыма и Гренландии. При этом российский министр отметил, что именно Европа убедила США не следовать договорённостям, достигнутым в Анкоридже.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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