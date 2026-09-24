Сергей Лавров обвинил Секретариат ООН в избирательном подходе к праву народов на самоопределение, сопоставив позиции организации по Крыму, Донбассу и Гренландии. Об этом глава МИД России заявил на заседании Совета Безопасности.

Министр напомнил, что после высказываний главы Штатов Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к США представитель всемирной организации указал на необходимость учитывать международное право, территориальную целостность Дании и волю населения острова.

Однако в январе генсек Всемирной организации Антониу Гутерриш, отвечая на аналогичный вопрос о Крыме и Донбассе, заявил, что в этих случаях принцип самоопределения неприменим. По заключению юридической службы ООН, приоритет здесь имеет территориальная целостность.

«Как видим, Гренландия — это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись», — подчеркнул Лавров.

Российский министр также выразил интерес к тому, какой ответ Секретариат дал бы на подобные вопросы о Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Ранее Life.ru писал, что в МИД России раскритиковали Гутерриша за разные подходы к самоопределению Гренландии, Крыма и Донбасса . Директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов тогда заявил о необходимости беспристрастного соблюдения Устава ООН.