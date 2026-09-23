«Очистить и перезагрузить»: Политолог раскрыл одну из целей Лаврова на Генассамблее ООН
Политолог Маркелов считает реформу ООН одной из задач Лаврова на Генассамблее
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России нужна реформа ООН, поскольку полноценной замены международной площадке пока нет. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог Сергей Маркелов, комментируя участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Генассамблее.
Эксперт пояснил, что региональные объединения и международные клубы сосредоточены на собственных задачах. ООН же позволяет обсуждать проблемы мирового масштаба, поэтому отказываться от неё Москва не заинтересована.
При этом организация стала чрезмерно политизированной. Россия и другие крупные государства недовольны превращением международного арбитра в инструмент политического влияния.
«Очистить ООН, перезагрузить ООН, сделать ООН 2.0», — так специалист обозначил одну из задач российской стороны.
Другую возможность он видит в самой трибуне Генассамблеи. Лавров может использовать её для обращения к недружественным государствам, прямые контакты с которыми затруднены.
Напомним, 23 сентября Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. У главы МИД РФ, в частности, запланированы переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Выступление министра на Генассамблее намечено на 26 сентября.
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