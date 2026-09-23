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Регион
Опубликовано 23 сентября, 13:51

«Очистить и перезагрузить»: Политолог раскрыл одну из целей Лаврова на Генассамблее ООН

Политолог Маркелов считает реформу ООН одной из задач Лаврова на Генассамблее

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

России нужна реформа ООН, поскольку полноценной замены международной площадке пока нет. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог Сергей Маркелов, комментируя участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Генассамблее.

Эксперт пояснил, что региональные объединения и международные клубы сосредоточены на собственных задачах. ООН же позволяет обсуждать проблемы мирового масштаба, поэтому отказываться от неё Москва не заинтересована.

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При этом организация стала чрезмерно политизированной. Россия и другие крупные государства недовольны превращением международного арбитра в инструмент политического влияния.

«Очистить ООН, перезагрузить ООН, сделать ООН 2.0», — так специалист обозначил одну из задач российской стороны.

Другую возможность он видит в самой трибуне Генассамблеи. Лавров может использовать её для обращения к недружественным государствам, прямые контакты с которыми затруднены.

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Напомним, 23 сентября Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. У главы МИД РФ, в частности, запланированы переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Выступление министра на Генассамблее намечено на 26 сентября.

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Борис Эльфанд
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