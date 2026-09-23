В МИД РФ заявили о подрыве доверия к ООН из-за действий Гутерриша

Действия Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН подорвали доверие к организации. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, на запланированной в Нью-Йорке встрече Сергея Лаврова с генсеком ООН российская сторона намерена обсудить итоги работы Гутерриша. Логвинов отметил, что вместо ожидаемого обмена мнениями Москве придётся обратить внимание на результаты работы главы ООН, которые не оправдали ожиданий.

«Работа португальца запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, хранителем которых призван выступать генеральный секретарь», — приводит ТАСС слова Логвинова.

Особенно остро, по оценке дипломата, эти претензии проявились в ситуации вокруг конфликта на Украине. Логвинов добавил, что российская сторона поднимет этот вопрос в том числе на заседании Совета Безопасности ООН 23 сентября.