Встречу генсека ООН с Лавровым в Нью-Йорке запланировали на 24 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут двустороннюю встречу 24 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Переговоры состоятся на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общеполитические дебаты в штаб-квартире организации начинаются 22 сентября и продлятся до 28-го.

«Что касается господина Лаврова, то, насколько я помню, это [намечено на] вечер четверга», — сказал Дюжаррик.

Российскую делегацию на нынешней сессии возглавляет глава МИД РФ. В Нью-Йорк Лавров отправится 22 сентября. На полях Генассамблеи у российского министра запланирован ряд международных контактов. Выступление Лаврова с трибуны Генеральной Ассамблеи намечено на субботу, 26 сентября.

15 сентября Life.ru писал, что Лавров анонсировал встречу с госсекретарём США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН. Другие детали предстоящих переговоров тогда не раскрывались.