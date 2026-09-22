Генсек ООН путается «в показаниях» по Буче, заявил Лавров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш даёт противоречивые ответы на запросы России о погибших в Буче. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном форуме «Диалог о фейках 4.0».

«Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях», — заявил глава МИД.

По словам министра, в одних случаях российской стороне говорят, что данные об именах погибших существуют, однако не могут быть раскрыты из-за конфиденциальности и внутренних правил Секретариата ООН. В других ответах, утверждает Лавров, речь уже идёт об отсутствии такой информации.

Лавров также обратил внимание на ещё одно объяснение, которое, по его словам, звучало со стороны ООН: якобы данные нельзя раскрывать по просьбе родственников погибших.

«То ссылается на то, что родственники погибших просили эту информацию не разглашать, — но имена родственников тоже никому не известны. И это поразительный факт», — добавил министр.

Москва на протяжении нескольких лет добивается от структуры ООН информации об именах якобы погибших в Буче. РФ отвергает обвинения Киева в причастности к гибели мирных жителей. Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова назвала события в Буче информационно-политической операцией и связала их со срывом российско-украинских переговоров весной 2022 года.