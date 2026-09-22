Последнее выступление в ООН: Гутерриш рассказал о планах после ухода с поста генсека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с последней речью на общеполитической дискуссии Генассамблеи в должности главы организации. Выступление прошло в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я сохраню этот дух решимости и целеустремлённости в течение каждого из 100 дней, которые мне остаются на этом посту», — заявил Гутерриш.

Он отметил, что приверженность принципам и ценностям ООН не связана с конкретной должностью и сохранится после завершения его мандата. По словам генсека, после ухода с поста 1 января он продолжит отстаивать идею о достижимости мира независимо от того, где будет находиться и чем будет заниматься.

Гутерриш занимает должность генерального секретаря ООН с 2017 года. Его второй пятилетний срок завершится в конце 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о риске глобального «взрыва» из-за ухудшения ситуации вокруг Украины и на Ближнем Востоке. Глава ООН заявил, что постепенное ухудшение обстановки в разных регионах может привести к серьёзным последствиям для всего мира.