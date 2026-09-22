«Роботам-убийцам не место в будущем»: Гутерриш предостерёг мир от последствий создания автономного оружия

Смертоносное автономное оружие перестало быть исключительно сюжетом научной фантастики и превращается в военную реальность. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

«Люди всё чаще передают власть машинам — при этом агенты искусственного интеллекта выходят из-под контроля, а смертоносное автономное оружие переходит из разряда научной фантастики в военную реальность», — сказал генсек ООН.

По словам Гутерриша, изменение баланса власти происходит сразу в нескольких направлениях. Помимо растущей роли машин и искусственного интеллекта появляются новые центры экономического, политического и технологического влияния, а часть полномочий переходит от государств к ограниченному кругу частных компаний и отдельных лиц.

Отдельно генсек ООН призвал сохранить за человеком решения, непосредственно связанные с применением смертельной силы.

«Давайте решительно заявим, что решения о жизни и смерти никогда не должны передаваться машинам. Роботам-убийцам не должно быть места в нашем будущем», — заявил Гутерриш.

Тема автономного оружия поднимается в ООН уже несколько лет. Гутерриш ранее призывал государства выработать юридически обязательные международные правила, которые запретили бы системы, способные самостоятельно выбирать человека в качестве цели и применять против него силу без человеческого контроля.

Ранее сообщалось, что в Китае заработал автоматизированный завод UBTech Robotics площадью 14 тысяч кв. метров, рассчитанный на выпуск более 10 тысяч промышленных человекоподобных роботов в год. Там будут собирать серии Walker S и Cruzr с использованием электроприводных манипуляторов и беспилотных транспортных средств — по одному роботу каждые десять минут.