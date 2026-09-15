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Опубликовано 15 сентября, 14:01

Один робот каждые 10 минут: В Китае запустили завод человекоподобных машин

Китайская UBTech нарастит выпуск человекоподобных роботов до 10 тысяч в год

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Китае заработал автоматизированный завод UBTech Robotics по выпуску промышленных человекоподобных роботов. Предприятие рассчитано на производство свыше 10 тысяч машин в год, сообщает Global Times.

Площадь нового комплекса составляет 14 тысяч квадратных метров. На его линиях будут собирать роботов серий Walker S и Cruzr.

В финальной сборке задействованы электроприводные манипуляторы и беспилотные транспортные средства. Производственная линия рассчитана на выпуск одного человекоподобного робота каждые десять минут.

Открытие предприятия отразилось и на бирже. После запуска площадки акции UBTech прибавили более 3%.

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Наталья Демьянова
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