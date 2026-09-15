Один робот каждые 10 минут: В Китае запустили завод человекоподобных машин
Китайская UBTech нарастит выпуск человекоподобных роботов до 10 тысяч в год
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Китае заработал автоматизированный завод UBTech Robotics по выпуску промышленных человекоподобных роботов. Предприятие рассчитано на производство свыше 10 тысяч машин в год, сообщает Global Times.
Площадь нового комплекса составляет 14 тысяч квадратных метров. На его линиях будут собирать роботов серий Walker S и Cruzr.
В финальной сборке задействованы электроприводные манипуляторы и беспилотные транспортные средства. Производственная линия рассчитана на выпуск одного человекоподобного робота каждые десять минут.
Открытие предприятия отразилось и на бирже. После запуска площадки акции UBTech прибавили более 3%.
Ранее Life.ru рассказывал об открытии в Подмосковье завода по выпуску промышленных и логистических роботов. Площадка компании «Семаргл» будет разрабатывать и собирать автоматизированные системы хранения, транспортные платформы и гибкие производственные ячейки.
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