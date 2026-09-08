От танцев до штурма зданий: Китай готовит роботов-гуманоидов к войне

Китайские военные ускорили разработку сценариев применения человекоподобных роботов на поле боя. В перспективе машины могут действовать вместе с солдатами при штурме зданий, работать в тоннелях и на кораблях, следует из анализа более чем 100 военных закупок, научных исследований, патентов и документов, проведённого Reuters.

Работа особенно активизировалась в 2025–2026 годах. Военные структуры КНР испытывают гуманоидов на соответствие требованиям поля боя, закупают сами машины и технологии для их обучения, а также исследуют системы восприятия окружающей среды и взаимодействия роботов с военнослужащими.

Один из наиболее показательных сценариев представили исследователи Национального университета оборонных технологий Китая. В нём шесть «боевых роботов» — это могли быть гуманоиды, роботы-собаки и другие наземные беспилотные системы — распределялись между двумя штурмовыми группами и вместе с военнослужащими зачищали занятое противником здание этаж за этажом и комнату за комнатой.

Авторы исследования предполагали, что необходимая для такого сценария техника может стать доступной в течение пяти–десяти лет. При этом в работе не уточнялось, каким оружием должны оснащаться машины и по каким правилам они смогут применять силу.

Интерес армии к гуманоидам связан в том числе с их формой. Две руки и две ноги теоретически позволяют таким машинам пользоваться пространствами и предметами, изначально созданными для человека: передвигаться внутри зданий, преодолевать лестницы, работать в тоннелях и тесных помещениях кораблей. Однако для обычной разведки и перевозки грузов колёсные, гусеничные и четвероногие роботы пока дешевле и практичнее.

Китай обладает и огромной промышленной базой для подобных разработок. По оценке BofA Global Research, в 2025 году на китайских производителей пришлось около 95% мировых поставок гуманоидных роботов. Это позволяет военным опираться не только на собственные исследования, но и на быстро развивающийся гражданский сектор робототехники.

Признаки подготовки к военному применению уже появляются и в закупках. В мае 2025 года НОАК объявила тендер на приобретение человекоподобного робота с установкой и техническим обучением. В 2026 году военные также предусмотрели около $300 тысяч на систему сбора и разметки данных с камер, радаров и датчиков движения для обучения гуманоидов действиям на различной местности.

В разработку включился и китайский оборонно-промышленный комплекс. Государственная корпорация Norinco представила полноразмерного гуманоида Fuxi, которому приписываются возможности патрулирования, разведки и выполнения опасных задач. Управлять машиной при необходимости может человек дистанционно.

Однако до появления полноценных «роботов-солдат» ещё далеко. Reuters не обнаружил свидетельств того, что вооружённый гуманоид уже принят на вооружение действующей части НОАК. Современные машины всё ещё требуют много энергии и заметно теряют надёжность вне контролируемых условий. В китайском Минобороны ранее также заявляли, что оружие с искусственным интеллектом должно оставаться под человеческим контролем.

Российские военные инженеры тоже активно расширяют применение наземной робототехники. Недавно Life.ru рассказывал о комплексе «Медведка», созданном на базе НРТК «Импульс»: робот способен самостоятельно прокладывать подземные тоннели и работать в связке с другими беспилотными машинами.