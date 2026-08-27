Робот Володя впервые отправится в высокогорную экспедицию на Эльбрус

Робот Володя в сентябре должен отправиться на Эльбрус в рамках экспедиции «Алтын Челлендж — Покорить невозможное». Команда планирует начать маршрут 3–4 сентября, а штурм вершины провести в период с 8 по 13 сентября — точные сроки будут зависеть от погоды и решений сопровождающих специалистов.

Главная задача — проверить гуманоидную машину в условиях, сильно отличающихся от городской среды. На высоте до 5642 метров ей предстоит работать на снегу и льду, при ветре и отрицательной температуре, а также при ограниченных возможностях зарядки аккумуляторов и связи.

Перед восхождением Робот Володя пройдёт акклиматизацию. Затем его планируют поднять в район Гара-Баши на высоту около 3800 метров, где начинается ледниковая зона и пройдут основные испытания техники.

Отдельное внимание уделят питанию. Из-за холода аккумуляторы могут разряжаться быстрее, поэтому команда подготовит запасные батареи и переносные источники энергии. Их собираются защищать теплоизоляцией. Для передвижения по снегу также рассматривается вариант с лыжами, которые позволят транспортировать робота как сани.

На вершине хотят запустить Робота Володю и снять результат на фото и видео. В программе заявлены самостоятельные движения машины, включая танец и демонстрацию боевых приёмов.

Робот уже участвовал в ПМЭФ, работал проводником в поезде «Сапсан», становился бортпроводником «Победы» и помощником депутата Госдумы. Теперь ему предстоит самая необычная командировка — в высокогорье.

Ранее «Калашников» открыл в Подмосковье завод промышленных и логистических роботов. На площадке «Семаргла» в Ленинском округе будут выпускать автоматизированные системы хранения, транспортные платформы и роботизированные производственные ячейки. Это уже второй завод компании — первый заработал в Санкт-Петербурге в июне.