«Калашников» открыл завод по выпуску промышленных роботов в Подмосковье
Обложка © Max / Калашников
Концерн «Калашников» открыл в Подмосковье завод по выпуску промышленных и логистических роботов. Новая площадка компании «Семаргл» начала работу в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили в самой компании.
Предприятие расположено в Ленинском городском округе. Здесь будут разрабатывать и собирать автоматизированные системы хранения, транспортные платформы и гибкие производственные ячейки. Оборудование предназначено для складов, логистических центров и машиностроительных предприятий. Завод также займётся интеграцией роботов, сопровождением их эксплуатации и модернизацией объектов.
Гендиректор «Калашникова» Алан Лушников отметил, что Подмосковье подходит для такого производства благодаря большому количеству расположенных в регионе логистических комплексов. Роботизация позволит ускорить обработку грузов и сократить число сотрудников, работающих в потенциально опасных зонах.
Это уже вторая площадка «Семаргла»: в июне 2026 года компания запустила завод промышленных роботов и автоматизированных систем хранения в Санкт-Петербурге.
Ранее в «Калашникове» рассказали, что малогабаритный пистолет ПСС стал одной из самых необычных отечественных разработок в области бесшумного оружия благодаря конструкции специального патрона.
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