Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:34

«Калашников» открыл завод по выпуску промышленных роботов в Подмосковье

Обложка © Max / Калашников

Обложка © Max / Калашников

Концерн «Калашников» открыл в Подмосковье завод по выпуску промышленных и логистических роботов. Новая площадка компании «Семаргл» начала работу в государственном индустриальном парке «Титан», сообщили в самой компании.

Предприятие расположено в Ленинском городском округе. Здесь будут разрабатывать и собирать автоматизированные системы хранения, транспортные платформы и гибкие производственные ячейки. Оборудование предназначено для складов, логистических центров и машиностроительных предприятий. Завод также займётся интеграцией роботов, сопровождением их эксплуатации и модернизацией объектов.

Гендиректор «Калашникова» Алан Лушников отметил, что Подмосковье подходит для такого производства благодаря большому количеству расположенных в регионе логистических комплексов. Роботизация позволит ускорить обработку грузов и сократить число сотрудников, работающих в потенциально опасных зонах.

Это уже вторая площадка «Семаргла»: в июне 2026 года компания запустила завод промышленных роботов и автоматизированных систем хранения в Санкт-Петербурге.

БПЛА «Скат-220» «Калашникова» получил датчик для уклонения от FPV-дронов
БПЛА «Скат-220» «Калашникова» получил датчик для уклонения от FPV-дронов

Ранее в «Калашникове» рассказали, что малогабаритный пистолет ПСС стал одной из самых необычных отечественных разработок в области бесшумного оружия благодаря конструкции специального патрона.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • калашников
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar