В «Калашникове» назвали ПСС самой необычной бесшумной разработкой СССР
Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов
Малогабаритный пистолет ПСС стал одной из самых необычных отечественных разработок в области бесшумного оружия благодаря конструкции специального патрона. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела стрелкового вооружения ЦНИИточмаша Вадим Малинников.
По его словам, ключевой особенностью системы является патрон СП-4, в котором пороховые газы после выстрела остаются внутри гильзы. Именно это решение позволяет оружию вести стрельбу практически бесшумно.
«Кажется патрон простой, на самом деле очень много там было разных конструктивных решений», — отметил Малинников.
Специалист добавил, что многих удивляет сочетание небольших размеров ПСС и возможности бесшумной стрельбы.
Пистолет ПСС был разработан в ЦНИИточмаше в рамках опытно-конструкторской работы «Вул». В 1984 году его приняли на вооружение спецподразделений КГБ и Министерства обороны СССР.
В 1992 году с тактико-технических характеристик пистолета и патрона сняли гриф секретности, после чего информация о системе стала доступна шире и ПСС начал появляться на вооружении других силовых структур.
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