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12 августа, 05:55

«Калашников» отметил популярность русского оружия у американцев, несмотря на санкции

Лушников: В США любят русское оружие, автомат Калашникова остаётся популярным

Обложка © Концерн «Калашников»

Обложка © Концерн «Калашников»

Глава концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что американцы очень любят российское оружие, особенно автомат Калашникова. По его словам, до введения санкций в 2014 году компания успешно работала на рынке США, и продукция была очень востребована.

Даже сейчас, когда поставки официально запрещены, «Калашников» попадает в страну разными путями и остаётся популярным. Лушников отметил, что компания следит за ситуацией и знает, что интерес к оружию сохраняется.

«Мы считаем, что стрелковая индустрия, стрелковая промышленность России — это очень важный сегмент отрасли ОПК. Эти цифры, которые вы привели, они нам хорошо известны. Мы до введения санкций в 2014 году хорошо работали на американском рынке, и «Калашников» был там крайне востребован», — приводит слова Лушникова ТАСС.

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Ранее глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что самым популярным автоматом в зоне СВО стал АК-12 образца 2023 года. Это уже третья версия модели — её не раз дорабатывали с учётом боевого опыта и испытаний. Лушников подчеркнул, что АК-12 остаётся самым массовым изделием компании. Обновлённый автомат уже выпускают серийно и поставляют в подразделения.

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Наталья Афонина
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