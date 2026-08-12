Глава «Калашникова» назвал СВО самым серьёзным испытанием для России за 30 лет

Глава концерна «Калашников» Алан Лушников считает спецоперацию самым серьёзным вызовом для России за последние три десятилетия. Своим взглядом на текущую ситуацию он поделился в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

По мнению руководителя предприятия, подводить окончательные итоги работы оборонной промышленности пока преждевременно. Он подчеркнул, что боевые действия ещё не закончены.

Лушников признался, что его поколение выросло с уверенностью в завершении эпохи больших войн. Многие полагали, будто делить больше нечего и глобальные конфликты ушли в прошлое.

«Так получилось, что мы все ошибались, и эпоха великих потрясений настала», — заявил он. Исходя из этого, глава концерна убеждён: пока текущий период не завершится, говорить о результатах рано.

Ранее военный эксперт назвал две самые сложные задачи СВО на 2026 год. Речь идёт об освобождении последних крупных городов Донбасса, которые находятся под контролем ВСУ.