«Сражаемся за российскую землю»: Названы две самые сложные задачи СВО на 2026 год
Военный эксперт Баранец: В ходе СВО необходимо освободить Славянск и Краматорск
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В этом году Армии России предстоит решить две самые сложные задачи специальной военной операции — освободить Славянск и Краматорск, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, эти города представляют собой готовые укрепрайоны. ВС РФ необходимо очень постараться, чтобы взять их с минимумом потерь, хотя номинально они уже принадлежат России.
«ДНР и ЛНР — они записаны в нашу Конституцию. Мы фактически на этом фланге сражаемся за российскую землю. Это и вдохновляет наш личный состав», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».
Ранее Виктор Баранец заявил, что освобождение Одессы — это лишь вопрос времени. По его словам, схватка за город ещё впереди, но Армия России уже потихоньку «обгрызает» одесские предместья.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.