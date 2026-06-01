«Сражаемся за российскую землю»: Названы две самые сложные задачи СВО на 2026 год

В этом году Армии России предстоит решить две самые сложные задачи специальной военной операции — освободить Славянск и Краматорск, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, эти города представляют собой готовые укрепрайоны. ВС РФ необходимо очень постараться, чтобы взять их с минимумом потерь, хотя номинально они уже принадлежат России.

«ДНР и ЛНР — они записаны в нашу Конституцию. Мы фактически на этом фланге сражаемся за российскую землю. Это и вдохновляет наш личный состав», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

Ранее Виктор Баранец заявил, что освобождение Одессы — это лишь вопрос времени. По его словам, схватка за город ещё впереди, но Армия России уже потихоньку «обгрызает» одесские предместья.