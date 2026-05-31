«Исконные русские земли»: Когда Армия России освободит Одессу

Освобождение Одессы — это лишь вопрос времени, уверен военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, схватка за город ещё впереди, но Армия России уже потихоньку «обгрызают» одесские предместья, где у ВСУ расположена военная промышленность, готовятся беспилотники, разрабатываются надводные дроны и куда прибывают корабли, пояснил полковник в отставке.

Украинские власти прекрасно понимают, что после освобождения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей наши войска пойдут в наступление на Николаев и Одессу, поэтому город давно готовят к обороне, подчеркнул в беседе с «Царьградом» отставной офицер.

«...Одесса всё большей частью выдвигается на повестку дня. Потому что сама логика вещей это подсказывает, раз уж мы взялись освобождать исконные русские земли», — заключил военный эксперт.