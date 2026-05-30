В одесском территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) сотрудники пустили в ход слезоточивый газ против горожанина, который решил вступиться за случайного прохожего. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Запись, снятая очевидцем на мобильный телефон, демонстрирует, как группа людей в камуфляже принудительно заламывает руки мужчине и запихивает его в служебный микроавтобус. Автор видео высказал недовольство поведением военнослужащих. Один из представителей военкомата приблизился к нему и прыснул газовым баллончиком прямо в лицо.

Произошедшее случилось в условиях всеобщей мобилизации, которая без перерыва проводится на территории Украины с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК фиктивно «мобилизовали» 276 человек, включая покойников, заключённых и тех, кто уже служил. Руслан Кравченко, генеральный прокурор Украины, заявил об абсурдной махинации: в армию пытались «призвать» души умерших украинцев. Три сотрудника ТЦК системно фальсифицировали реестры, записывая усопших в ряды призывников. Они собственноручно подписывали липовые протоколы и направляли фантомные списки в вышестоящие инстанции. Так военкомы имитировали бурную деятельность по мобилизации, закрывая «живыми» цифрами отчётность. Истина проста: ни один из этих покойников, разумеется, в армию не попал — их физически там никто не ждал.