«Карта спасения» от ТЦК: Украинцы создали приложение с метками о патрулях «петухов»

Украинцы разработали интерактивную «карту спасения» для уклонения от патрулей ТЦК. Приложение, полностью на русском языке, позволяет пользователям в реальном времени предупреждать друг друга о приближении сотрудников военкоматов, которых для конспирации называют «петухами».

Как стало известно SHOT, программа уже активна в Киеве, Одессе, Полтаве, Харькове и других городах. Любой желающий может отметить на карте, где и когда он видел представителей ТЦК, добавляя подробности о их количестве, транспорте и вооружении.

Около 50 тысяч украинцев уже используют карту для обхода ТЦК. Фото © Telegram / SHOT

Карта «петухов» в реальном времени. Фото © Telegram / SHOT

Более 50 тысяч украинцев уже используют эту карту, а ежедневно к ней подключаются свыше 35 тысяч. Информация с карты помогает планировать безопасные маршруты и время для ожидания. Примечательно, что большинство комментариев оставляются на русском, а метки о появлении «петухов» действуют до 12 часов. В то же время, киевские власти наращивают численность сотрудников ТЦК для проведения круглосуточных рейдов.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК фиктивно «мобилизовали» 276 человек, включая покойников, заключённых и тех, кто уже служил. О призыве в Вооружённые силы Украины душ умерших украинцев сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. По его данным, трое военкомов вносили ложные сведения в реестр и подписывали фейковые списки якобы призванных граждан. Так ТЦК закрывали отчётность по мобилизации, хотя людей в части никто не отправлял.