Путин поручил расширить соцподдержку бойцов СВО и их семей
Президент России Владимир Путин предложил подумать над тем, как можно расширить практику предоставления участникам СВО и их семьям соцуслуг в рамках исполнения социального заказа. Речь идёт о таких сферах, как образование, спорт, туризм, здравоохранение. Об этом сказано на сайте Кремля. Глава государства ожидает доклад от чиновников в срок до 1 ноября 2026 года.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления расширить практику предоставления участникам СВО, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников СВО государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа», — отмечается в списке распоряжений российского лидера.
Ранее сообщалось, что военнослужащие, успешно завершившие обучение, получат возможность пройти промежуточную аттестацию без необходимости сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). При этом сохраняется их право на сдачу ЕГЭ для последующего поступления в вузы. Также Путин утвердил поправки в закон «О статусе военнослужащих», которые гарантируют одному из родителей или одному из детей раненого участника СВО право на совместный отпуск с бойцом.
