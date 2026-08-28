Российским боевым роботом «Курьер» теперь можно управлять со смартфона

Российским наземным роботом «Курьер», применяемым в зоне СВО, теперь можно управлять с обычного смартфона. Возможности обновлённого комплекса показали на выставке «Технопром», передаёт ТАСС.

Платформа поддерживает сразу несколько каналов связи: оптоволокно, радиоканал и сотовую сеть. Радиус её действия превышает 10 километров.

«Курьер» можно переоборудовать под разные задачи. На него устанавливают автоматический гранатомёт АГС-17, пулемёты ПКТ и НСВТ калибра 12,7 мм, а также оборудование для постановки дымовых завес и разминирования. Комплекс способен самостоятельно доставлять и раскладывать противотанковые мины ТМ-62, вести огонь и выполнять отвлекающие манёвры. Для работы ночью и наблюдения за обстановкой машина оснащена тепловизором и камерами кругового обзора.

Разработчики предусмотрели и транспортную конфигурацию. К роботу можно присоединить прицеп-трансформер «Троян» для перевозки грузов и бойцов, а под тентом — скрытно доставлять другие компактные роботизированные платформы непосредственно к месту выполнения задачи.

НРТК разработали на предприятии «Капс» вместе со специалистами Омского автобронетанкового инженерного института. Представитель омского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Нуржан Ракимжанов назвал «Курьер» наиболее массово применяемым российским роботом такого типа, однако точное количество комплексов на передовой разработчики не раскрывают.

«Курьер» уже неоднократно применялся в зоне СВО. Ранее появилось первое видео его работы с реактивной системой залпового огня: робот выпустил восемь ракет примерно за 15 секунд. Нв машине установлены восемь направляющих для 107-мм реактивных снарядов. Управление при этом ведётся дистанционно. Раньше это был специальный пульт, но сейчас модернизация технологии позволила всё делать с помощью смартфона.