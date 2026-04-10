Робот «Курьер» впервые показали с РСЗО в деле: восемь ракет за 15 секунд

В Сети появилось первое видео стрельбы из реактивной системы залпового огня, установленной на наземный робототехнический комплекс «Курьер». На кадрах видно, как платформа выпускает полный боекомплект.

Стрельба из 107-мм РСЗО Тип 75 северокорейского производства на шасси НРТК «Курьер». Видео © Telegram / НРТК

Судя по опубликованным материалам, на машине установлены восемь направляющих для 107-мм реактивных снарядов. Весь залп уходит меньше чем за 15 секунд, а управление ведётся дистанционно — оператор работает с пульта из укрытия.

На «Курьер» поставили северокорейскую 107-мм РСЗО «Тип 75». Выбор этой установки авторы публикаций объясняют её компактностью: более тяжёлые 122-мм системы для такого шасси уже слишком громоздки. Заявленная дальность стрельбы — до 8,5 км.

По сути, речь идёт о новой модификации уже знакомой платформы. На этой неделе разработчики показывали и другие варианты «Курьера», так что робот постепенно превращают в универсальный носитель под разные задачи. Ранее на это же шасси уже ставили миномётный модуль «Багульник-82», а также систему «Адис» для постановки дымовых и аэрозольных завес. То есть сейчас «Курьер» тестируют сразу в нескольких конфигурациях — от огневой до инженерной и маскировочной.