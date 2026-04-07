Робот-вездеход «Омич» начали поставлять в ВС России для применения на СВО

Российский наземный робототехнический комплекс «Омич» начали массово поставлять в войска, сообщает газета «Известия». По данным издания, НРТК, направляемый в зону СВО, может выступать как управляемым дистанционным дроном, так и пилотируемым вездеходом.

Характеристики комплекса позволяют везти порядка 400 килограммов, а максимально — до 700, плюс в прицепе ещё до 500 килограммов при объёме груза около кубометра. В движение «Омич» приводится электродвигателем, обеспечивающим низкий уровень шума. Скорость НРТК в экономичном режиме составляет около 18 км/ч. С полной нагрузкой в условиях бездорожья он может проехать примерно 19 км без подзарядки.

«Хорошо, что им можно управлять самому. Как бы мы ни смотрели с «птички» сверху и в камеры, мы можем не заметить препятствия или мины, которые человек за рулём увидит», — отметил старший инструктор беспилотных систем с позывным Кочевник.

Тем временем для охраны военных колонн в зоне СВО начали использовать дроны и наземные роботизированные платформы. Квадрокоптеры осматривают обочины и дорожное полотно, при обнаружении подозрительных предметов движение останавливается, а на обследование отправляется робот с манипулятором.