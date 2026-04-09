Сбитые российские «Герани» научили раскрывать парашют при падении — видео
Обложка © Одесса-INFO
В Одесской области очевидцы засняли необычное явление: сбитый беспилотник при падении раскрыл парашют. Кадры, предположительно, «Герани» публикуют местные паблики.
Дрон-парашютист над Одессой. Видео © Одесса-INFO
В ролике видно, как поражённый дрон не падает камнем вниз, а плавно спускается на землю.
А ранее в приграничных районах России зафиксировано применение нового высокоопасного беспилотника ВСУ, который называют «Марсианином-2» или Hornet. По информации специалистов по радиоэлектронной борьбе, этот дрон способен наносить серьёзный урон. ВСУ уже били по Горловке новыми дронами «Марсианин» со скоростью 300 км/ч.
Всё о новых образцах российской техники — в разделе «Армия» на Life.ru.