Сбитые российские «Герани» научили раскрывать парашют при падении — видео

В Одесской области очевидцы засняли необычное явление: сбитый беспилотник при падении раскрыл парашют. Кадры, предположительно, «Герани» публикуют местные паблики.

В ролике видно, как поражённый дрон не падает камнем вниз, а плавно спускается на землю.