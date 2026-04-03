Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило две украинские ДРГ и их робота-курьера

В Константиновке (ДНР) сотрудники антитеррористического спецподразделения «Горыныч» УФСБ России уничтожили две вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Операторы выявили противника и нанесли по нему удар. Кроме личного состава, поражена боевая бронированная машина, на которой злоумышленников «забросили» на городскую окраину.

Ликвидация сил неприятеля проведена совместно с 4-й бригадой «Южной» группировки войск МО РФ. Это происходило в рамках системной охоты на украинских диверсантов в Константиновке.

В результате слаженных действий противник понёс потери и был вынужден отказаться от дальнейших попыток закрепиться на данном рубеже.

«Горыныч» — условное обозначение антитеррористического подразделения УФСБ РФ по ДНР, специализирующегося на борьбе с диверсионно‑разведывательными группами (ДРГ), противодействии беспилотникам и выявлении замаскированных военных объектов; в работе активно использует БПЛА, в т. ч. FPV‑дроны. Среди известных операций — уничтожение ДРГ ВСУ под Дзержинском, замаскированного танка Т‑80 и реактивной системы залпового огня RAK‑SA‑12 на окраинах Константиновки (2025 год). Подразделение взаимодействует с подразделениями Минобороны РФ и другими силовыми структурами.

Ранее, 2 апреля, в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ по автомобилям пострадали четверо мирных жителей. Удары пришлись по селу Доброе Шебекинского округа и посёлку Погромец Волоконовского округа.