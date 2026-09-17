Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сознательной поддержке антироссийской кампании вокруг событий в Буче. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Гутерриш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании», — сказала Захарова.

По её словам, генсек ООН нарушил принцип нейтральности, которого должен придерживаться руководитель секретариата международной организации. Захарова также заявила, что Гутерриш «полностью стал частью этой провокации». Это является оценкой представителя российского МИД.

Ранее Life.ru писал, что Захарова заявила о роли секретариата ООН в истории с Бучей. Дипломат утверждала, что организации придётся дать оценку своей позиции по этим событиям. По словам Захаровой, вопрос о действиях секретариата ООН в этой истории остаётся принципиальным для российской стороны.