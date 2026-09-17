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Опубликовано 17 сентября, 18:54

Захарова обвинила Гутерриша в поддержке кампании против РФ по Буче

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сознательной поддержке антироссийской кампании вокруг событий в Буче. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Гутерриш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании», — сказала Захарова.

По её словам, генсек ООН нарушил принцип нейтральности, которого должен придерживаться руководитель секретариата международной организации. Захарова также заявила, что Гутерриш «полностью стал частью этой провокации». Это является оценкой представителя российского МИД.

Захарова оставила Гутерришу «наследство»: Двойные стандарты и история с Бучей
Захарова оставила Гутерришу «наследство»: Двойные стандарты и история с Бучей

Ранее Life.ru писал, что Захарова заявила о роли секретариата ООН в истории с Бучей. Дипломат утверждала, что организации придётся дать оценку своей позиции по этим событиям. По словам Захаровой, вопрос о действиях секретариата ООН в этой истории остаётся принципиальным для российской стороны.

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Александра Мышляева
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