Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главным наследием уходящего с поста генсека ООН Антониу Гутерриша станут двойные стандарты. В качестве наиболее яркого примера дипломат привела его позицию по событиям в Буче.

По оценке Захаровой, за время руководства ООН Гутерриш продемонстрировал избирательный подход к вопросам международной политики. Именно двойные стандарты, считает представитель российского МИД, и станут одним из главных итогов его работы. Отдельно дипломат остановилась на позиции главы организации по ситуации в Буче. Её Захарова назвала вопиющим примером отхода от принципа нейтральности.

Как утверждает представитель внешнеполитического ведомства, генсек ООН сознательно поддержал антироссийскую кампанию, не соблюдая требование о беспристрастности.

По словам Захаровой, эта информационная кампания строилась на голословных обвинениях в адрес России и утверждениях, которые Москва считает ложными.

«Наследие» Гутерриша, таким образом, в российском МИД связывают не только с его деятельностью на посту, но и с подходом к оценке украинского кризиса.

Полномочия нынешнего генерального секретаря ООН истекают 31 декабря 2026 года.

Дипломат также заявила, что обеспокоенность украинским кризисом со стороны западных государств стоило проявить раньше. По её версии, Вашингтон при содействии Евросоюза организовал антиконституционный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года.

Ранее в ООН положительно оценили дипломатическую активность, направленную на поиск решения украинского конфликта. Антониу Гутерриш с воодушевлением воспринял последние шаги в дипломатическом направлении. Среди них представитель выделил поездки высокопоставленных американских чиновников в Москву и Киев.