В Женеве с 7 сентября по 7 октября пройдёт 63-я сессия Совета ООН по правам человека. Информация об этом опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В повестку включён широкий круг тем: защита экономических, социальных и культурных прав, обеспечение права на развитие, положение детей, борьба с дискриминацией женщин, поддержка коренных народов и другие вопросы. Отдельное внимание уделят предотвращению негативных последствий односторонних принудительных мер.

По инициативе России состоится тематическая дискуссия высокого уровня, посвящённая шестидесятилетию принятия международных пактов о правах человека. Участники также рассмотрят итоги Универсального периодического обзора по Бельгии, Дании, Латвии, Намибии, Нигеру, Никарагуа, Мозамбику, Палау, Парагваю, Сейшельским и Соломоновым островам, Сингапуру, Сомали, Сьерра-Леоне и Эстонии.

Евросоюз намерен вновь вынести на рассмотрение проект резолюции о положении дел в России. Документ предполагает продление на год полномочий специального докладчика СПЧ М.Кацаровой. В Москве эту инициативу называют политизированной и конфронтационной.

«Позиция России в этом вопросе остаётся неизменной: мы не признаем мандат этой нелегитимной спецпроцедуры, любые формы взаимодействия с ней для нас являются неприемлемыми», — говорится в сообщении МИД РФ.

Российская делегация будет участвовать в сессии в статусе наблюдателя. На полях сессии планируется серия специальных мероприятий, цель которых — донести до международного сообщества российские подходы к наиболее острым вопросам правозащитной повестки. Москва намерена активно продвигать объединительные инициативы и формировать понимание важности конструктивного диалога с учётом национальных, религиозных и культурно-исторических особенностей государств.

Раннее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак рассказал, что организация поддерживает любые усилия, которые могут привести к переговорам между Россией и Украиной. Так он прокомментировал недавние контакты американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Москвой и Киевом. Хак отметил, что организация выступает за дипломатические шаги, направленные на проведение переговоров между двумя странами.