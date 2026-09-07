В ООН поддержали усилия по проведению переговоров между Россией и Украиной

ООН выступает за любые усилия, которые могут привести к переговорам между Россией и Украиной. Об этом ТАСС заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя недавние контакты американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Москвой и Киевом.