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Опубликовано 6 сентября, 23:49

В ООН поддержали усилия по проведению переговоров между Россией и Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CHEN FANGXIANG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CHEN FANGXIANG

ООН выступает за любые усилия, которые могут привести к переговорам между Россией и Украиной. Об этом ТАСС заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя недавние контакты американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Москвой и Киевом.

По словам Хака, организация поддерживает дипломатические шаги, направленные на проведение переговоров между двумя странами.

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Заявление прозвучало после встречи Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Переговоры российского президента с американскими представителями продолжались около трёх часов. Со стороны России во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. На следующий день Уиткофф и Кушнер провели встречи в Киеве.

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Артём Гапоненко
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