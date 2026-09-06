Папа Римский помолился за успех новых переговоров по Украине

Папа Римский Лев XIV пожелал успеха новым попыткам установления диалога по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил после воскресной проповеди, комментируя поездку американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

«Надеюсь, что усилия, предпринятые в эти дни для возобновления переговоров, принесут конкретные плоды и откроют возможности для дипломатии. Вознесём нашу молитву Господу, чтобы согласие возобладало во всех конфликтах мира», — сказал понтифик.

Накануне Уиткофф и Кушнер встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером свидетельствует о наличии и укреплении атмосферы доверия в этом канале общения. Белый дом сообщил, что на встрече обсуждались «существенные планы» по Украине и конкретные шаги для мирного урегулирования, однако о результатах стороны расскажут позднее, а расширенные заявления появляются, когда лидеры хотят передать определённые послания через участников переговоров.