По её словам, упомянутые территории столетиями входили в состав России, а их народы выразили желание вернуться на свободных референдумах. Таким образом, подчеркнула дипломат, было реализовано право на самоопределение, и территории вошли в состав РФ в полном соответствии с Уставом ООН.

Напомним суть дискуссии: в разных официальных версиях политической карты Equal Earth Крым обозначен неодинаково. Проект продвигает международная кампания Correct the Map. В русскоязычном варианте полуостров закрашен тем же цветом, что и Россия, тогда как в базовой версии он выделен отдельным нейтральным тоном. Обе карты доступны для скачивания на сайте Equal Earth, где русская входит в число 20 языковых вариантов. Авторы проекта отдельно поясняют, как они подходят к территориям, которые считают спорными: в разделе с источниками указано, что на стандартной карте Крым показан нейтральным розовым, а на размещённой там же русскоязычной версии полуостров визуально сливается с Россией. Картографы подчеркнули, что их главная задача — не разрешить спорные геополитические вопросы, а отобразить реальные размеры территорий.