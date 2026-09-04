ООН против карты Меркатора: Африка наконец покажет свой реальный размер

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую мир отказаться от традиционной карты Меркатора в пользу более точных проекций, которые показывают истинные размеры континентов. Инициатива принадлежит Того и получила поддержку 54 других государств-членов Африканского союза.

Резолюция рекомендует правительствам, школам и международным организациям при использовании карт для сравнения площадей отдавать предпочтение проекции Equal Earth и другим равновеликим картам. Она не требует полного отказа от карты Меркатора, но призывает к постепенному переходу на новые стандарты в образовании и повседневных технологиях .

Инициатива стала ответом на давнюю проблему: созданная в 1569 году фламандским картографом Герардом Меркатором для нужд мореплавания проекция сильно искажает реальные размеры. Из-за особенностей проекции регионы вблизи экватора кажутся значительно меньше, чем есть на самом деле, а высокоширотные районы выглядят намного больше. Самый показательный пример — Африка, которая на карте Меркатора выглядит сопоставимой с Гренландией, хотя на самом деле Чёрный континент в 14 раз больше арктического острова.

Историки и географы много лет указывали, что карта Меркатора отражает западные стереотипы. Активисты даже ввели термин «картографический колониализм». Хотя резолюции ГА ООН не имеют обязательной силы, их принятие может повлиять на обновление учебных программ и стандартов в технологических компаниях, которые сейчас широко используют карту Меркатора.

Тем временем Дональд Трамп задумал переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка». В разгар эскалации торгового противостояния с Оттавой глава Белого дома дал понять, что подобный сценарий находится в активной проработке администрацией США.