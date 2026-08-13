NASA в трансляции затмения показало карту с Крымом в составе России

Во время трансляции NASA, посвящённой солнечному затмению, в кадре на некоторое время появилась часть карты мира. В её фрагменте Крымский полуостров был отделён от территории Украины линией, обозначающей государственную границу, и таким образом показан в составе России.

При этом остальные четыре региона, которые вошли в состав России в 2022 году, на продемонстрированной карте выглядели иначе. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были обозначены как территории Украины.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении территорий к РФ, а 4 октября российский лидер подписал законы об их ратификации.

Крым же воссоединился с Россией в 2014 году.

Напомним, жители ряда регионов России увидели солнечное затмение 12 августа. В течение нескольких минут Луна «подъедала» нашу звезду, пока не отступила и не освободила всю её площадь.