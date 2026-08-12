Опубликованы уникальные кадры затмения, сделанные с борта МКС

Солнечное затмение 12 августа удалось увидеть с необычного ракурса – с высоты около 400 километров над Землёй. Космонавт «Роскосмос» Пётр Дубров сфотографировал одно из самых ожидаемых астрономических явлений года с борта Международной космической станции.

Солнечное затмение с борта МКС. Фото © Telegram / Роскосмос

На опубликованных «Роскосмосом» кадрах запечатлено Солнце в момент, когда на него постепенно наплывает диск Луны. Именно таким затмение наблюдали российские космонавты с орбиты.

Солнечное затмение с борта МКС. Фото © Telegram / Роскосмос

12 августа 2026 года полоса полной фазы солнечного затмения прошла через северные районы России, Гренландию, Исландию и север Испании, затронув также небольшой участок Португалии. В значительной части Европы явление можно было наблюдать как частичное.

Во время полной фазы Луна закрывает солнечный диск, из-за чего на несколько минут резко падает освещённость и становится прохладнее. На Земле внезапная темнота влияет не только на людей, но и на поведение многих животных.

Ранее Life.ru рассказывал, как солнечное затмение способно на несколько минут полностью перевернуть привычный распорядок животных. Дневные птицы могут отправиться на ночлег, пчёлы – прекратить полёты, а ночные виды, наоборот, внезапно активизироваться, приняв темноту за наступление вечера. Учёные фиксировали и куда более необычные реакции: например, галапагосские черепахи во время одного из затмений неожиданно стали активнее, а две из них начали спариваться.