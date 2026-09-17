Секретариату ООН придётся ответить за свою позицию по событиям в Буче, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, появившиеся новые данные не позволят организации избежать признания своей роли в произошедшем.

«Я считаю, что Секретариату Организации Объединённых Наций уже не отвертеться. Признание придётся сделать. Особенно в свете новых фактов, о которых сегодня пойдёт речь. Это позорное пятно на авторитете ООН придётся смывать долго», — сказала Захарова на пресс-конференции, посвящённой презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

Она напомнила, что Москва с самого начала называла произошедшее в Буче провокацией и дезинформацией. По её словам, после появления сообщений о гибели мирных жителей российская сторона обращалась в международные организации и излагала им свою позицию.

Российские войска покинули Бучу 30 марта 2022 года в знак доброй воли на фоне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. На следующий день глава местной администрации заявил о переходе города под контроль Украины. Спустя несколько дней западные СМИ распространили кадры с телами людей на улицах, ответственность за гибель которых возложили на российских военнослужащих. Москва отвергла эти обвинения и заявила о постановочном характере опубликованных материалов. В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.

Ранее Захарова заявила, что провокация в Буче Киевской области была организована по лекалам нацистского министра пропаганды Геббельса. По словам дипломат, Украине в этом помогла Британия.