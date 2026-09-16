Гутерриш предупредил о риске мирового «взрыва» из-за Украины и Ближнего Востока

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о риске глобального «взрыва» из-за продолжающегося ухудшения ситуации вокруг конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. Такое мнение он высказал на пресс-конференции перед началом 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам генсека всемирной организации, положение в обоих кризисах продолжает постепенно ухудшаться, что повышает вероятность тяжёлых последствий уже на международном уровне.

«Каждый день положение немного ухудшается, а когда обстановка развивается по пути небольшого ухудшения каждый день, мы сталкиваемся с серьёзным риском взрыва, который может создать катастрофическую ситуацию с разрушительным эффектом на мировом уровне», — сказал Гутерриш.

Он добавил, что в ближайшие месяцы ООН намерена предпринимать усилия для поиска ответов на эти вызовы. Конкретные меры генсек в этой части выступления не уточнил. Заявление прозвучало накануне недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая в 2026 году проходит с 18 по 28 сентября. Главные мероприятия с участием мировых лидеров стартуют 22 сентября.