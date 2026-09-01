Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита в формате ШОС+ в Бишкеке выступил с программным заявлением относительно ситуации на Украине. По мнению главы международной организации, текущий момент требует решительных действий.

«Через более чем четыре года настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции», — подчеркнул Гутерриш.

Вопрос завершения боевых действий стал одной из ключевых тем международной повестки. На полях аналогичных встреч тема урегулирования обсуждается на высшем уровне. В частности, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди подтвердил, что российская сторона прилагает усилия для разрешения украинского кризиса.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская сторона постоянно получает предложения о проведении трёхстороннего саммита при участии президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Однако, как указывал глава государства, такая встреча возможна лишь для финализации договорённостей.