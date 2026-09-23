Лавров прибыл в Нью-Йорк, где пройдёт сессия Генассамблеи ООН

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в США для участия в ключевых дипломатических мероприятиях осени. Как сообщили 23 сентября в пресс-службе постоянного представительства РФ при всемирной организации, министр прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Прибытие Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Видео © Telegram / Постпредство России при ООН

Программа визита главы российской делегации уже сформирована. Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов уточнил, что центральным событием поездки станет выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи, которое запланировано на 26 сентября. По завершении насыщенной рабочей недели и всех дипломатических контактов министр проведёт традиционную большую пресс-конференцию, где подведёт итоги пребывания в США и ответит на вопросы представителей международных и российских СМИ.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН традиционно собирает в Нью-Йорке лидеров государств, глав правительств и министров иностранных дел со всего мира. Для российской дипломатии эта площадка остается одним из важнейших инструментов для доведения позиции Москвы по ключевым вопросам глобальной безопасности и мирового устройства до широкой международной аудитории в условиях сохраняющейся геополитической напряжённости.