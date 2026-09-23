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Опубликовано 23 сентября, 00:29

Госдеп подтвердил встречу Лаврова и Рубио 23 сентября в Нью-Йорке

Сергей Лавров и Марко Рубио. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Сергей Лавров и Марко Рубио. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоится 23 сентября в Нью-Йорке. Переговоры начнутся в 09:00 по времени Восточного побережья США, что соответствует 16:00 по московскому времени. Информацию подтвердил Госдепартамент США, опубликовав рабочий график Рубио.

Согласно расписанию, госсекретарь США встретится с Сергеем Лавровым в 09:00 по местному времени. В начале переговоров запланирована протокольная съёмка.

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Как писал Life.ru, одной из главных тем встречи станет урегулирование конфликта на Украине. В российском МИД сообщили, что Лавров и Рубио также обсудят состояние отношений между Москвой и Вашингтоном, международную повестку и сотрудничество двух стран в ООН.

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Лия Мурадьян
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