Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 00:15

МИД России заявил об отсутствии «добавленной стоимости» в контактах с ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва не рассчитывает получить дополнительную пользу от контактов с представителями стран Евросоюза. Об этом заявили в МИД России накануне участия главы ведомства Сергея Лаврова в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Исходим из того, что контакты с представителями стран ЕС, как правило, не несут «добавленной» стоимости, поскольку их близорукая внешнеполитическая линия ведет лишь к углублению разделительных линий, разжиганию конфликтов и обострению кризисных явлений»,приводит комментарий дипломатов газета «Известия».

Сергей Лавров представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Его выступление запланировано на 26 сентября. В ходе встреч в Нью-Йорке стороны обсудят урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также ситуацию вокруг Ирана.

Лавров и Рубио обсудят Украину и отношения России и США в Нью-Йорке
Лавров и Рубио обсудят Украину и отношения России и США в Нью-Йорке

Как писал Life.ru, программа Лаврова в Нью-Йорке включает десятки двусторонних и многосторонних встреч. График российского министра на полях Генассамблеи ООН расписан по минутам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • МИД РФ
  • ООН
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar