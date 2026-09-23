МИД России заявил об отсутствии «добавленной стоимости» в контактах с ЕС

Москва не рассчитывает получить дополнительную пользу от контактов с представителями стран Евросоюза. Об этом заявили в МИД России накануне участия главы ведомства Сергея Лаврова в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Исходим из того, что контакты с представителями стран ЕС, как правило, не несут «добавленной» стоимости, поскольку их близорукая внешнеполитическая линия ведет лишь к углублению разделительных линий, разжиганию конфликтов и обострению кризисных явлений», — приводит комментарий дипломатов газета «Известия».

Сергей Лавров представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Его выступление запланировано на 26 сентября. В ходе встреч в Нью-Йорке стороны обсудят урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также ситуацию вокруг Ирана.

Как писал Life.ru, программа Лаврова в Нью-Йорке включает десятки двусторонних и многосторонних встреч. График российского министра на полях Генассамблеи ООН расписан по минутам.