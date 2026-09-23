Лавров и Рубио обсудят Украину и отношения России и США в Нью-Йорке

Украинское урегулирование станет одной из основных тем предстоящих переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке. Встреча может состояться уже 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Разумеется, центральной темой станет украинское урегулирование. Также в ближайшее время состоятся контакты по линии МИД России — Госдепартамент США по вопросам снятия «раздражителей» в российско-американских отношениях. Что же касается нашей делегации, то её состав, как это принято, будет определен руководством», — приводит комментарий дипломатов газета «Известия».

Помимо ситуации вокруг Украины, Москва и Вашингтон планируют обсудить двусторонние отношения и международную повестку. Отдельное внимание российская сторона предлагает уделить взаимодействию двух стран в ООН. Россия и США входят в число постоянных членов Совета Безопасности организации, однако по ряду вопросов их позиции пока расходятся.

В МИД России сообщили, что контакты по отдельным вопросам работы ООН уже идут между постоянными представительствами двух стран. Переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств, по оценке российских дипломатов, способны придать этому диалогу дополнительный импульс.

«Уже долгое время нашим странам не удаётся нащупать «общие знаменатели» по ряду чувствительных и резонансных досье на повестке ООН. Это дополнительно повышает градус напряженности в её стенах», — подчеркнули дипломаты.

В ведомстве также отметили, что Москва и Вашингтон имеют большой потенциал, как члены совбеза ООН.

«Будучи постоянными членами её [ООН] Совета Безопасности, Россия и США имеют колоссальный потенциал для развития сотрудничества. К сожалению, он остаётся по большей части нераскрытым», — указали в МИД.