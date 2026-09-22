Рубио, Уиткофф и Кушнер участвовали во встрече Трампа и Зеленского на ГА ООН

В переговорах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским участвовали ключевые представители американской администрации и переговорной команды. Встреча прошла на Генеральной Ассамблее ООН.

На встрече присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, а также переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее в ходе встречи Зеленский заявил, что украинские власти рассчитывают завершить конфликт с Россией до начала зимы при поддержке президента США. Переговоры транслировались на YouTube-канале Белого дома.