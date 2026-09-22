Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 19:23

Зеленский заявил о желании завершить конфликт с РФ до зимы при помощи Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Украинские власти рассчитывают завершить конфликт с Россией до начала зимнего периода при поддержке президента США Дональда Трампа. Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с американским лидером.

По словам главы киевского режима, Киев рассчитывает на участие Вашингтона в поиске решения и считает важным добиться результата в ближайшее время.

«Я надеюсь, что мы сможем положить конец этой войне. Нам в этом поможет президент Трамп, и я думаю, это надо сделать как можно скорее — пока не наступила зима», — сказал Зеленский в начале переговоров.

Встреча прошла во вторник и транслировалась на YouTube-канале Белого дома. Других подробностей о возможных условиях завершения конфликта или сроках достижения договорённостей стороны не сообщили.

Трамп допустил новую встречу с Путиным
Трамп допустил новую встречу с Путиным

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о возможности более быстрого завершения конфликта на Украине. Американский лидер говорил, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом в попытке найти решение. При этом он не раскрывал, какие именно шаги могут привести к урегулированию ситуации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar