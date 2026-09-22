Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 18:53

Трамп: США и Украина обсудят производство ракет Patriot

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

США и Украина намерены обсудить возможность производства ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot на украинской территории. Об этом президент США Дональд Трамп заявил перед встречей с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

На вопрос журналистов, могут ли стороны договориться о таком производстве, американский лидер ответил: «Возможно».

«Мы обсуждаем это, и мы обсудим это сейчас. Если бы вы подошли в конце [встречи], у нас был бы ответ, но мы сейчас будем это обсуждать», — сказал Трамп.

Зеленский заявился в штаб-квартиру ООН в костюме на вырост и кроссовках
Зеленский заявился в штаб-квартиру ООН в костюме на вырост и кроссовках

Ранее Life.ru писал, что Трамп уже подтверждал переговоры о передаче Украине лицензии на производство отдельных типов ракет Patriot. Тогда президент США уточнял, что речь может идти о менее современных версиях перехватчиков. До этого он также распространял публикацию Washington Post с предложением разрешить Киеву лицензионный выпуск боеприпасов для Patriot.

Больше новостей о вооружениях, системах ПВО и военной технике — в разделе «Оружие» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar