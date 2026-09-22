Трамп: США и Украина обсудят производство ракет Patriot
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США и Украина намерены обсудить возможность производства ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot на украинской территории. Об этом президент США Дональд Трамп заявил перед встречей с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
На вопрос журналистов, могут ли стороны договориться о таком производстве, американский лидер ответил: «Возможно».
«Мы обсуждаем это, и мы обсудим это сейчас. Если бы вы подошли в конце [встречи], у нас был бы ответ, но мы сейчас будем это обсуждать», — сказал Трамп.
Ранее Life.ru писал, что Трамп уже подтверждал переговоры о передаче Украине лицензии на производство отдельных типов ракет Patriot. Тогда президент США уточнял, что речь может идти о менее современных версиях перехватчиков. До этого он также распространял публикацию Washington Post с предложением разрешить Киеву лицензионный выпуск боеприпасов для Patriot.
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