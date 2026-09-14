США обсуждают с Киевом возможность производства боеприпасов для зенитных комплексов Patriot по американской лицензии. Однако речь идёт о «менее современных версиях» перехватчиков, заявил американский лидер Дональд Трамп.

О возможной передаче лицензии президент рассказал журналистам во время полёта из Ирландии. По его словам, переговоры по этому вопросу уже идут. Республиканец уточнил, что лицензия будет касаться «менее современных» вариантов боеприпасов.

Отвечая на вопрос о планах европейских стран продавать Киеву перехватчики для Patriot, хозяин Белого дома не стал раскрывать подробности. Вместо этого он отметил, что у США остаются якобы крупные запасы видов вооружений, а их пополнение идёт быстрыми темпами.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получать по 100–120 ракет для комплексов Patriot каждый месяц в течение зимы. По его словам, Россия сейчас производит около 140 баллистических ракет в месяц. Он отметил, что по нормативам НАТО для поражения такого числа целей потребовалось бы примерно вдвое больше перехватчиков. Таким образом, речь могла бы идти примерно о 280 ракетах Patriot ежемесячно. Однако экс-комик признал такую цифру нереалистичной, поэтому попросил допустимый минимум.