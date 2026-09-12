Зеленский запросил до 120 ракет Patriot ежемесячно для выживания зимой

Украине необходимо получать по 100–120 ракет для комплексов Patriot каждый месяц в течение зимы. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Deutsche Welle.

По словам Зеленского, Россия сейчас производит около 140 баллистических ракет в месяц. Он отметил, что по нормативам НАТО для поражения такого числа целей потребовалось бы примерно вдвое больше перехватчиков.

Таким образом, речь могла бы идти примерно о 280 ракетах Patriot ежемесячно. Однако Зеленский признал такую цифру нереалистичной, поэтому попросил небходимое для выживания количество.

«Это огромный вызов — получить даже 100 ракет в месяц. Вот столько я хочу — 100–120 ракет в эти сложные месяцы, холодный период», — сказал он.

Зеленский также заявил, что США готовы продавать Украине ракеты. Основной проблемой он назвал ограниченные объёмы производства и запасов.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский оценивал потребность Украины на зиму в 360 ракетах для комплексов Patriot. Тогда он говорил, что пытался собрать пакет примерно из 300 перехватчиков, однако запрос украинских Воздушных сил оказался ещё выше. Киев рассчитывал получить часть ракет из запасов США и стран Европы.