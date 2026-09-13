Греция потребовала от Украины не атаковать танкеры в российских портах в обмен на передачу ракет для комплексов Patriot. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Руслана Горбенко.

По словам Горбенко, речь идёт о ракетах для Patriot, срок эксплуатации которых подходит к концу. Афины якобы предложили передать их Киеву при условии отказа от ударов по своим танкерам, находящимся в российских портах.

«Нам не будут выдвигать условия. Либо вы передаёте их, либо утилизируете, разбираете на запчасти, делайте из них кулоны и носите на шее», — сказал он.

При этом Киев неоднократно сообщал о серьёзной нехватке боеприпасов для американских зенитных комплексов.

Ранее Зеленский сообщил, что зимой Украине потребуется ежемесячно получать от 100 до 120 ракет для американских комплексов Patriot. Российская сторона сейчас выпускает около 140 баллистических ракет в месяц. Для их перехвата, исходя из нормативов НАТО, Киеву понадобилось бы примерно вдвое больше боеприпасов — порядка 280 ракет Patriot.