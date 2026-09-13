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Регион
Опубликовано 13 сентября, 08:13

Греция выдвинула Киеву жёсткий ультиматум из-за ракет для Patriot

Нардеп Горбенко: Греция потребовала от Киева не атаковать танкеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Греция потребовала от Украины не атаковать танкеры в российских портах в обмен на передачу ракет для комплексов Patriot. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Руслана Горбенко.

По словам Горбенко, речь идёт о ракетах для Patriot, срок эксплуатации которых подходит к концу. Афины якобы предложили передать их Киеву при условии отказа от ударов по своим танкерам, находящимся в российских портах.

«Нам не будут выдвигать условия. Либо вы передаёте их, либо утилизируете, разбираете на запчасти, делайте из них кулоны и носите на шее», — сказал он.

При этом Киев неоднократно сообщал о серьёзной нехватке боеприпасов для американских зенитных комплексов.

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Ранее Зеленский сообщил, что зимой Украине потребуется ежемесячно получать от 100 до 120 ракет для американских комплексов Patriot. Российская сторона сейчас выпускает около 140 баллистических ракет в месяц. Для их перехвата, исходя из нормативов НАТО, Киеву понадобилось бы примерно вдвое больше боеприпасов — порядка 280 ракет Patriot.

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Милена Скрипальщикова
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