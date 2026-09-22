МИД: У Лаврова на Генассамблее ООН десятки встреч каждые 15 минут

Глава МИД России Сергей Лавров проведёт на Генассамблее ООН в Нью-Йорке десятки двусторонних и многосторонних встреч. График российского министра расписан буквально по минутам, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

По его словам, интенсивность контактов на полях Генассамблеи традиционно крайне высока.

«На данный момент график уже сверстан, он, как и всегда, крайне плотный, там десятки двусторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут», — сказал Алимов в интервью «РИА Новости».

При этом собеседник агентства уточнил, что предложений от Украины о проведении беседы не поступало. Лавров представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, его выступление ожидается 26 сентября. В центре внимания на полях международного собрания будут урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг Ирана.

Ранее Life.ru писал, что встречу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Лавровым запланировали на 24 сентября. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Переговоры состоятся на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общеполитические дебаты в штаб-квартире организации начинаются 22 сентября и продлятся до 28-го.