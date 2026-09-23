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Регион
Опубликовано 23 сентября, 07:29

Захарова раскрыла детали «ударной» программы Лаврова на Генассамблее ООН

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с первого дня работы в Нью-Йорке ждёт плотный график переговоров и международных встреч. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik.

«Первый день будет ударный. Нет времени даже подумать о раскачке, потому что качка начинается сразу», — подчеркнула дипломат.

Программа, по её словам, начнётся с переговоров с госсекретарём США Марко Рубио. Затем российская делегация отправится в штаб-квартиру ООН. На 23 сентября также намечены контакты с министром иностранных дел Кубы.

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На следующий день Лавров примет участие в открытии «Тихой комнаты» в штаб-квартире ООН. Там разместят памятные таблички с именами ушедших из жизни постпредов, в том числе Виталия Чуркина и Андрея Вышинского.

В программу 24 сентября входят переговоры с главой МИД Египта, выступление на заседании Совбеза ООН и рабочий ланч министров иностранных дел ОДКБ.

Кроме того, запланированы встречи с председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН, генеральным секретарём ОБСЕ и высокопоставленными представителями Ливана, Алжира и других арабских государств, отметила Захарова.

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Ранее Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Переговоры с Марко Рубио запланированы на 23 сентября.

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Борис Эльфанд
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